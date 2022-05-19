近期疫情升溫，捷運與輕軌的運量也明顯受到衝擊，高雄捷運公司與高雄市政府捷運工程局特別選在明日5月20日這一天，為夫妻情侶檔提供一個小確幸，凡是夫妻情侶檔穿著情侶裝，520當天搭乘捷運或輕軌都可享有免費搭乘的優惠。

520當日夫妻情侶檔穿著情侶裝，向捷運站內服務台出示情侶裝就能免費搭乘捷運；搭輕軌如遇到查票人員再出示情侶裝。皆不限次數不限里程。

高捷表示，希望這個小小優惠能夠點燃愛的花火，傳遞正向力量，讓大家用最溫暖的心，一起度過疫情的難關。

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