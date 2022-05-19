屏東內埔高姓男子酒駕挨罰9萬，但僅繳1500後就神隱不理罰單，行政執行署屏東分署為此拍賣他位在瑪家鄉的山坡地，不料未果，但執行人員鍥而不捨，9年後承辦書記官靠著一通電話，成功追繳罰鍰，收回近11萬元的陳年舊帳。

屏東分署指出，2013年6月，高男在內埔騎乘機車酒駕，被警察攔獲後遭開罰9萬元，但他在監理站辦理分期後，僅繳納1500元後就不再管這張罰單，案件隨後移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署2015年受理該起酒駕案件後，曾拍賣義務人位於瑪家鄉的山坡地，並多次扣押義務人的禁伐補償金，但執行未果，不過分署仍鍥而不捨要續行土地與補償金的執行程序，不料，分署多次通知高男到場時，高男都不予理會。

直到月前，高男家屬主動來電表示高男生病，希望能辦理分期繳納，承辦書記官便在電話中勸諭是否考慮一次繳清，且分署目前正準備再次進行不動產拍賣程序，如繳清則義務人可保有不動產所有權，日後請領土地各項相關補助款的權益才不會受影響。

高男家屬被書記官說服，上個月終於帶著現金到分署，繳清含健保費與其他交通罰單在內的全部欠款，屏東分署藉著一通電話，成功收回近11萬元的陳年舊帳。

屏東分署說，高男名下土地是位於山坡地保育區的原住民保留地，可能會有造林獎勵金、集水區禁伐補償金、保育獎勵金等各類補償及回饋金可領取，如果案件未清繳，分署會向鄉公所及縣政府扣押領取相關補助款的權利，而且不動產一旦進入拍賣程序，還會衍生指界、鑑價等相關程序費用，這些費用最終還是要由義務人自己支付，實在很不划算。

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