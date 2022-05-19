19日環境風場為偏東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，污染物稍易累積。依16時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區多為「良好」等級為主；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

依監測資料及氣象局19日16時氣象資料顯示，20日受南方雲系北移影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，由於降雨機率增加，有利洗除污染物，空氣品質普通；馬祖有低雲或局部霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一周，20日至21日環境風場為東北風，北部位迎風面地區，擴散條件佳，中部以南位下風處，污染物稍易累積；22日至25日鋒面影響，全臺各地水氣增多，空氣品質轉佳。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。