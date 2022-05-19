「國標舞女王」劉真2020年3月因心臟主動脈瓣狹窄於開刀時引發腦壓過高，羽化成仙享年44歲，讓丈夫辛龍難過到至今都未曾公開露面。今（19日）辛龍的好友Makiyo宣布懷孕、被求婚成功，表示小S和辛龍都知情，而她也透露辛龍的近況。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo表示辛龍很想念劉真，「女兒也知道媽媽已經不在身邊」，目前辛龍就是專心照顧女兒，讓Makiyo很佩服；至於辛龍有無打算復出，Makiyo表示沒有問過他。

劉真於2020年3月22日離開人間，至今已滿2年，辛龍在亡妻過世2周年的日子，於臉書PO劉真最愛的粉色當底圖，並寫下12字緬懷：「我與女兒都好，我想妳，也都好」，字字句句都超催淚。

事實上，劉真生前曾在節目中透露，和辛龍是在錄製選秀節目認識的，那一天正好是7月22號，因此夫婦倆約定往後的每個月22號都要慶祝雙雙節，紀念彼此相識的那一天。最令人感到不捨的是，劉真2020年在醫院與死神搏鬥45天，最終仍在3月22號過世，從此之後雙雙節成為辛龍最難受的日子。去年雙雙節，辛龍就在臉書發文寫道「我好想妳」，短短4字道盡無限的思念，令人看得心酸。