美而快國際（5321）宣布，與米其林等級餐廳雙月食品社，共同成立雙月愛兒法股份有限公司，瞄準年產值700億以上的餐飲電商新藍海，並於17日正式上線。美而快與雙月持股各半，雙月將負責商品開發，未來也將把實體店面未販售的商品放上電商網站販售，美而快則將負責網紅導流、推播等網路行銷。

經濟部資料顯示，2021年整體餐飲業營業額為7,280億元，其中線上交易的占比從2019年第四季疫情前的2.5％成長至2021第四季已達10％，換算市場總額高達700億元，顯示後疫情時代，餐飲業加速邁向電商化的新趨勢。

美而快總經理王志仁表示，很多人都以為美而快的主業是服飾，事實上服飾只是其中一個類別，運用KOL網紅社群做流量變現才是美而快的核心能力。

美而快去年底曾小試水溫，推出一款奶茶產品，上線不到一個月，讓毫無知名度的全新商品賣出兩萬盒，貢獻500多萬元的業績；另一檔湯包產品，靠著網紅直播，一小時內就完銷五千包，灌入業績上百萬元。王志仁表示，美而快的網紅流量變現能力不僅能應用在服飾業，也能複製到餐飲市場。

雙月食品社，主攻高品質台灣餐點等美味健康養生料理，自2018年起連續四年蟬聯台北米其林必比登推薦，是台積電創辦人張忠謀等知名企業家的愛店，國內兩大超商龍頭亦搶著取得授權推出聯名商品，其商品力之強可見一斑。

近兩年疫情對餐飲界造成嚴重衝擊，不少店家業績不是雪崩式下滑就是面臨倒閉危機。雙月非但不受影響，反而逆勢成長，第六家門市即將於近日開幕，後勢相當看好。

雙月食品社長賴永晟表示，儘管實體餐廳營收表現亮眼，然而後疫情時代，餐飲電商化已是大勢所趨。雙月雖有自己的電商網站，但主要銷售對象還是以原本客群為主，無法真正運用網路擴大市場。

賴永晟表示，美而快擁有十餘年深厚電商經驗，以及強大的網紅流量變現能力，這兩項剛好是實體餐飲業者最欠缺的。這次選擇與美而快合資成立新公司，雙方從接觸到定案只花了不到四個月，可以說是一拍即合，目標就是結合雙方優勢，進軍700億餐飲電商新市場。他表示，今年端午節肉訂單一天完售一萬顆，預期與美而快合作，明年訂單量將是10萬顆起跳。