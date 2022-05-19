八貫（1342）19日召開股東常會，通過每股配發現金股利3元，配發率逾7成5，以收盤價73.4元推算，現金殖利率為4.09％。八貫董事長劉宗熹認為，第二季在航太/救生產品線單月業績突破4千萬元，相較去年呈現倍數成長的帶動下，加上漲價效益、匯率穩定與產品組合優化等因素助攻，毛利率、單季獲利可望更上層樓。

此外，八貫董事會通過6月12日為除息基準日、6月28日為現金股利發放日，亦進行董事會任期屆滿前的全面改選，並決議7月7日召開臨時股東會辦理董事改選，選出董事7人（含獨立董事3人）。

八貫從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，主銷美洲、歐洲及亞洲等地。

八貫受惠戶外品牌客戶啟動新品備貨，醫療產品需求重啟，及航太/救生產業明顯復甦，帶動逃生滑梯設備訂單需求；第一季EPS 1.52元，創單季新高。因應後續客戶需求，將在宜蘭興建二廠。

劉宗熹表示，歐美各國逐步邁向正常生活，並規劃放寬邊境管制下，帶動全球航空產業復甦，進一步啟動航太逃生設備需求快速成長，相較去年前三季公司航太/救生產品線僅貢獻9％占比，目前則倍數成長。

八貫今年全年產能利用率將處於高峰，並已新增三台淋膜機並將擴建廠房，以因應客戶需求以及開發新客戶；在訂單、新產動能無虞下，看好營收、毛利率都將較去年成長。

看好逃生滑梯在輕量化、布料升級趨勢的帶動下，出貨可望倍數成長，目標在未來兩年能搶下5成市占率。