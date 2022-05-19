成大教授羅竹芳榮獲世界動物衛生組織（OIE）傑出貢獻獎章，農委會主委陳吉仲19日代表OIE轉頒該獎章予羅教授，表揚其為維護水生動物健康安全之奉獻，研究成果不僅造福國內產業，更提升全球對蝦病的防治成效。頒獎典禮在農委會舉行，成大副校長蘇芳慶、我國OIE常任代表防檢局杜文珍局長及農委會主管同仁共同見證分享榮耀。

防檢局表示，OIE傑出貢獻獎係表揚於動物疫病控制、動物福利或獸醫公共衛生等有顯著貢獻的專家，每年獲獎人數不超過三人。羅竹芳為OIE蝦白點病及急性肝胰腺壞死病參考實驗室專家，而且長期參與OIE水生動物衛生標準制定，所以防檢局推薦羅竹芳角逐該獎章，經通過OIE嚴格審查過程，榮獲該獎章。

原羅竹芳獲邀出席2020年5月舉辦的第88屆OIE年會授獎典禮，但因新冠疫情，OIE這二年均以視訊召開年會，未能由OIE主席於年會期間親頒，所以OIE將這個獎章交由我國駐法國代表處轉送回台。

防檢局指出，羅竹芳致力於農業研究長達40多年，推動養蝦產業的生物安全防範措施，並積極防治蝦白點病及急性肝胰腺壞死病等重要蝦病的發生及擴散，對全球重要蝦病的研究、診斷與防治成果斐然，廣受國際肯定，確保水產動物健康及生產環境安全，羅竹芳榮獲這個獎章是我國科學家的傲人成績，足以鼓勵其他優秀學者，積極向OIE申請參考實驗室之認證，深化國際合作。防檢局表示，我國動物疫病診斷技術與防疫能力卓越，屢獲OIE肯定，未來將持續積極參與OIE業務，為國際動物健康盡最大心力。