台灣新冠肺炎確診人數攀升，預估未來一周將進入高峰期，嘉義縣政府考量學生與確診者有交叉感染疑慮，決定5月23日到29日高中、國中、國小和公立幼兒園暫停實體課程一周，改採遠距教學，偏遠及特偏學校則同意授權學校維持實體課程。

嘉義縣5月1日確診人數44人，5月19日增加到666人，國中小及幼兒園5月10日至18日學生確診總數為391人，縣府指出，考量確診人數持續攀升，為避免學生在校有交叉感染疑慮，針對學校課程部分做成幾點決議，造成學生家長和各界困擾，請大家體諒。

一、 高中、國中、國小、公立幼兒園5月23日至5月29日暫停實體課程，改採遠距教學。

二、 考量偏遠及特偏學校學生人數較少，染疫風險較低，同意授權學校維持實體課程。

三、 停止實體課程間，國小及幼兒園家長如有特殊需求，學校仍應提供學生照護和午餐服務並落實防疫工作。經濟弱勢學生無法到校者，午餐供應比照2021年停課方式，改以現金發放補足。

四、 因應遠距教學實施，學生如有線上學習設備需求，請向學校提出申請借用。

五、 建議補習班及課照中心改採線上教學，但有需實體教學者，應確實落實各項防疫工作。