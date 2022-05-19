畢業季即將來臨，但因自疫情攪局，全台大專院校畢業生也因疫情錯失畢業典禮，為了讓畢業生能彌補遺憾，蝦皮購物打造了電商首創「蝦皮畢業季」，攜手人氣插畫家「掰掰啾啾」筆下角色「奧樂雞」跨界合作置入專區，並與各人氣品牌獨家推出「青春不畢遺憾」限量禮盒，更邀請聲林之王話題選手阿蘭，將粉絲在學期間的心願與回憶，獨家編織成專屬畢業歌曲 《不畢遺憾》，為畢業生獻上畢業禮物。

蝦皮購物「蝦皮畢業季」ETUDE HOUSE 玩轉色彩眼頰彩盤，優惠價850元。（蝦皮購物提供）

到「蝦皮畢業季」專頁投票回答專屬問題，就有機會把Samsung Galaxy M33免費帶回家。（蝦皮購物提供）

此次「蝦皮畢業季」就與Etude House、小米、達摩本草等品牌獨家推出「青春不畢遺憾」限量禮盒，共有「告白有雞會」、「夠虧雞才快樂」、「努力有奇雞」三款，內容物包含Etude House與達摩本草的熱銷彩妝保養品、出遊必備零食、小米 Redmi Buds 3 真無線藍牙耳機以及奧樂雞文書用品等等，最低599元即可帶回家，活動期間上蝦皮畢業季專頁，投票回答專屬問題，就有機會把Samsung Galaxy M33免費帶回家。