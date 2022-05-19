網爆徐巧芯不給開單 信義分局：非事實、加強教育訓練

台北市議員徐巧芯19日遭PTT網友指控，車輛違停紅線卻不給員警開單，「徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁」。徐巧芯下午開記者會澄清，當時她曾詢問員警：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？」強調自己5度請員警開單，但對方還是不願意開單；信義分局也派了三張犁派出所長到記者會說明事件原委。

信義分局晚間再度表示，獲報後馬上啟動調查程序，並調閱當時執勤徐姓員警微型攝影機影像釐清，分局指出，徐姓員警今日12至15時擔服取締違規勤務，在13時30分許行經光復南路415巷時，發現一部車輛紅線違停，遂上前告發，此時一名男子上前向徐員表示已準備離去，員警仍向男子索取證件欲告發，過程中，徐巧芯出現並詢問徐員有關違規停車舉發程序，全程語氣平和，並無當場爭執及要求員警不得開單情事。

但徐員現場卻未開單，事後在自己的IG上傳個人想法及限時動態照片，後來被不認識的網友轉傳至PTT，導致誤解。

信義分局表示，徐員上傳的內容非屬事實，針對員警執行交通違規告發，絕對支持同仁嚴正執法，對於該違規行為，警方已補正製單舉發；另徐員執勤違失部分，將一併依規定處理，並將加強教育訓練，以維勤務紀律。