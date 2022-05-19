旅遊體驗電商平台KKday與韓國京畿觀光公社合作，攜手推出「京畿道娃娃先發團」，讓枕邊寶貝玩偶代替主人搶先飛韓國。KKday表示，本次企劃將由京畿觀光公社吉祥物「璐璐」領團，主打三大韓風一日遊，娃娃領隊將為每位參團的枕邊娃娃拍攝照片，讓主人在台灣也能一解思念韓國的心情。KKday幽默表示，本次行程僅限可愛暖心、外觀乾淨得體的娃娃參與，「恕不接受恰吉、安娜貝爾等鬼娃同行」。

KKday表示，每個觀光景點預計拍攝5張照片、共計20張數位照片，或視現場狀況以小短片取代，照片電子檔將於行程結束後透過Google雲端分享給各位家長，另還將額外贈送每隻娃娃2張紙本印刷照片，包括團體照1張、個人照1張，預計於七月中後透過包裹寄送玩偶返家。

每娃參團費用只要1,500元起，含來回機票、景點專車接送、美照拍攝，100名購買的旅客，還可獲贈「璐璐」限量周邊紀念品、京畿道旅遊金500元。

交通部觀光局數據，疫情前2019年台灣旅客赴韓人數創下歷史新高、突破120萬大關，看好今年台韓旅遊可望重啟，KKday與韓國京畿觀光公社搶先推出娃娃代理旅遊專案，希望打響疫後韓國旅遊第一砲。KKday表示，京畿道歷史人文與觀光資源豐厚，地理位置鄰近首爾，並擁有水原華城、韓國民俗村、愛寶樂園、普羅旺斯村等知名景點，是台灣旅客赴韓的人氣旅遊目的地之一。

2號路線則主打戶外自然、歷史人文雙重體驗，一次搜羅位於始興的河溝生態公園、世界文化遺產水原華城、擁有韓國版摩西奇蹟美譽的濟扶島、2021年啟用的嶼海浪海上纜車，以及坐擁日落美景的華城GlamB豪華露營。

3號路線則由普羅旺斯村為起點，接著造訪接近北韓、訴求和平保安的臨津閣世界和平公園，再到人氣打卡甜點店MalDdong Donut、歐式花園咖啡廳Forest Outings。2號路線、3號路線將於6/24出發，分別於7/7、7/8進行當地遊程。