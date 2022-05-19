日前，富邦產險開第一槍拒收防疫險重複投保，引發眾怒，迫使富邦在17日提出三條件（已完成承保簽發保單＋已寄發續保通知書＋已收取保費）的保戶，防疫保單才算成立。而保險公司是否已收取保費，中間有很大的灰色空間，保險公司可以拖延核保的方式來拒收保單。

在19日的金管會線上記者會中，保險局局長施瓊華表示，富邦已在金管會的要求下於17日說明，只要已收到保費就願意承保。

但據富邦防疫保單的續保戶反映，富邦曾在4月26日發表聲明稱，4月20日(含)收到公司寄發之續保通知書且公司已收取保戶之保費者，保險契約確認成立；但有人在4月18日就已經簽了續保通知書，而且已經簽了信用卡扣款同意書，富邦業務收到後，卻一直沒有給要保單，幾次追問，業務都推說，已經把相關文件都交給公司，但因為量大，公司需要時間核保，結果到現在都沒下文，再問業務員，都不接電話了。

記者詢問施瓊華，她回答，雖然是續保，但如果保險公司在契約中有提到「保留核准權利」時，保險公司也可以不續保；至於保險公司技術性拖延核保程序，變相拒絕保單，施瓊華只是重申，如果保險公司收的是現金保費，或是信用卡已經扣款，則契約就成立，而所謂「拖延核保」則需要根據個案來檢視。

壽險公會17日邀集11家壽險總經理召開線上會議，原本傳出居家照護開立清冠一號、Paxlovid與Molnupiravir等3種藥物者，保險公司才會理賠；但遭到輿論反彈後，壽險公會又於18日表示，會中未做出決議，由各公司依保單約定自行判定。

對此，施瓊華表示，壽險公會不宜限定醫師所開立的新冠治療藥物，作為理賠依據，但由各公司自行決定是否合適？她表示，公會還在討論尚無決議。

至於有產險公司透過媒體叫苦，宣稱現在一天要賠一億，五、六月就會賠光所有保費，施瓊華則表示，沒聽說那家保險公司一天賠了一億，若是符合契約規定，保險公司就是應該要理賠，但金管會也會注意各保險公司的現金流量。