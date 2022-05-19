全台疫情急遽升溫，許多縣市陸續在今（19日）陸續宣布下周一起停課一周改線上教學，雲林縣府決議高中以下學校則維持上課，但若學生有防疫需求，可經家長同意後請防疫假，在家線上學習，不列入出缺席紀錄。

雲林縣府今晚八點半發布新聞稿指出，「雲林縣目前仍依中央公布之停班停課規定辦理，本縣所屬高國中小學生若有防疫需求，經家長同意可請防疫假，在家改採線上學習，不列入出缺席紀錄，學校會進行實體與線上混成方式教學，本縣將視疫情狀況進行滾動式調整。」

縣長張麗善今天上午針對下周是否停止實體課一周受訪表示，雲林縣是農業縣分，孩子如果停課在家，家長會面臨很大不便和困難，有些孩子甚至照顧不到，去年因為疫情之故必須停課，本縣學校也有開混齡的安置班。

張麗善說，了解家長的困境和壓力，縣府會在把疫情擴散控制在最小的範圍內維持到校上課，雲林縣12歲以下的確診者盡量控制在總確診人數12％以下。

她也表示，目前班級如果有學生請防疫假，就採實體課加上視訊網課同時進行， 最近也有少數家長過度擔心不敢讓孩子到校上課，他們就在家視訊上課，這些縣府都放寬規定。