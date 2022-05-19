南方雲系今（19日）移入，中央氣象局晚間也針對9縣市發布豪大雨特報，明（20）南方雲系持續影響，不過雨勢稍趨緩，僅南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，周六（21日）水氣再減少，部分地區為多雲到晴的天氣，下周日（22日）第二波梅雨滯留鋒抵達，全台各地整天有雨，預計這波梅雨將持續影響到下周四（26日）。

中央氣象局表示，明天南方雲系仍持續影響，但雨勢較今天減緩，僅南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有零星飄雨，大致上看得到陽光；溫度方面，明天清晨各地低溫約22到24度，白天各地高溫27至29度，沒降雨時感受上較悶熱。

周六南方水氣減少，雨勢趨緩，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，須留意午後山區有局部短暫陣雨。

19日、20日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

下周日起受梅雨滯留鋒影響，全台各地整天有雨，隨著鋒面由北到南移動，下周日、一北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；溫度方面，隨著鋒面影響，中部以北及東北部地區高溫略微下降，約22到24度，低溫約20度上下。

下周二到下周四鋒面持續往南移動，加上南方水氣增加，東半部及中南部地區容易下雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新模式預報顯示，未來5天東半部地區的降雨量明顯大於西半部地區，但這次的梅雨滯留鋒結構比上一波差，停雨的空檔會多一點，不過仍須留意瞬間大雨及午後雷陣雨。