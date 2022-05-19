休旅車交流道遭6、7名「黑衣人」攔下，後方駕駛拍下事發過程嗨喊「現場LIVE欸唷」。（翻攝自臉書爆料公社二社）

穿團體服果然專業！有男子在臉書分享1段影片，影片中有輛休旅車遭6、7名「黑衣人」於交流道攔下，疑似行車糾紛，其中有名高壯男子還企圖要將休旅車駕駛拉下車，所幸身旁友人不斷將該男拉住，所有過程都被後方駕駛拍下；國道警方表示，尚未收到雙方報案，不過會依據影片內容聯繫相關車主到案說明。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段48秒影片，影片中有一群「黑衣人」，疑似行車糾紛，在國道一號南下楠梓交流道閘口將1輛休旅車攔下，6、7名男子圍住休旅車與駕駛發生口角，還有名高壯男子拉開車門，企圖要把駕駛拉下來，所幸一旁友人不斷將高壯男往後拉、勸架；後方拍攝的駕駛也拍下事發過程，並稱「這些少年仔揪派欸」、「要開始打囉」、「棒球隊欸棒球隊欸要出來了」、「現場LIVE欸唷」。

休旅車交流道遭6、7名「黑衣人」攔下，後方駕駛拍下事發過程嗨喊「現場LIVE欸唷」。（翻攝自臉書爆料公社二社）

影片一出，網友紛紛留言表示「如果不是一群人，你們這些敢跟人家一對一嗎？」、「服裝是同一家買的？」、「好朋友就該把想開打的人拉住！給旁邊的朋友讚讚讚」、「拉不出來不要阻礙交通啦真的是屁孩耶」、「手伸進車裡，要馬上抓著他的手，然後重踩油門拖著走」、「還穿團體服，果然專業」、「還好那台車不會爆衝 不然就看到打保齡球了」。

據《ETtoday新聞雲》報導，國道五大大隊尚未接獲用路人報案、檢舉，為進一步釐清事發經過，已責請刑事組依據影片內容聯繫相關車主，通知各當事人到案說明，經國道警方檢視影片中車輛可能觸犯「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」的規定，查證後將依權責舉發，至於有無涉嫌刑法第185條妨害公眾往來安全罪、妨害自由罪章內第304條強制罪部分，也將調查釐清。