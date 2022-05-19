70歲資深演員李立群近年把事業重心移往大陸，目前定居上海，但之前上海疫情嚴峻，他也碰到封城，哪裡都不能去的他，就透過拍抖音記錄防疫生活，至今也近2個月，他日前透露逐漸開始半解封，並也提到等到全面解封就回台灣。

近日上海開始半解封，李立群發片更頻繁了，17日就發了11部，從炒飯到喝酒、啃大蔥，還喝起拌麵醬，他表示自己很喜歡吃香菇拌麵醬，但剛好沒了，就加點水當成湯來喝。

另外，他也提到封城封到懶了，即使現在開放，他也懶得下樓，並提到自己一路都很順遂，從參加話劇社開始一路演戲演到70歲，差不多可以退休了，「今年解封完了，我就回台灣退休了，做一個養老的老人，在山裡頭射箭、種菜、養貓」。

網友看了都直呼捨不得，「演藝圈又要少一個老戲骨」，也有人認為他是不是關太久悶壞了，「再不解封，老爺子就瘋了」、「挺好的名人被折麼成這樣」，也有不少人喊話要他解封、退休後，還是要常常更新抖音，「「我都看上癮了，每天聽著老爺子的聲音，好像能治癒一切不開心」。