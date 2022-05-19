有「台灣第一名媛」美名的百貨董娘孫芸芸，21歲就嫁給微風集團董事長廖鎮漢，婚後育有一對兒女，而美貌和時尚感兼具的她，經常擔任自家百貨活招牌，每每現身活動都會成為鎂光燈追逐焦點；14日剛滿44歲的孫芸芸，今（19日）IG上傳比基尼清涼照，不科學身材讓網友全看傻，驚呼「辣到逆天」。

孫芸芸近期飛到澳洲探望在當地讀書的寶貝兒女，日前也曬出和兒女的幸福合照，過去女兒高顏值就曾引起熱議，而在44歲生日也首度曝光兒子正面，身材高挺，小臉雖然戴著墨鏡但遮不住精緻五官，同樣繼承爸媽優良基因，羨煞眾人。

孫芸芸罕見曬比基尼照，身材被讚辣到逆天。(圖/ 摘自孫芸芸IG)

才過完44歲生日不久的孫芸芸，今日驚喜更新IG，上傳正在澳洲沙灘享受陽光大海的她，身上穿了一套簡約時尚的比基尼，大秀不科學身材，躺在沙灘上的她看不到一絲贅肉，腹部還有結實的線條，完全不像是已經44歲的女人，可見「第一名媛」封號不是隨隨便便來的。

大票網友全被孫芸芸身材辣暈，熱情表示，「沙灘美，人更美」、「等了2年的比基尼終於…期待另一套」、「女神」、「好美，膚色好健康喔」、「辣到逆天」、「不愧是女神，完美啊」、「我的天啊，太犯規了這身材」。