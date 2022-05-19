大陸國家醫保局微信公號19日發布2021年度醫保基金突擊檢查情況公告，為嚴厲打擊醫保領域違法違規行為，2021年醫保局聯合衛健委和國家中醫藥管理局，對大陸除北京、內蒙、新疆建設兵團之外的29個省分、68家定點醫療機構（三級醫院29家、二級醫院15家、一級醫院22家、醫養結合機構2家）醫保基金使用情況，展開突擊檢查。發現涉違法違規使用醫保基金5.03億元（人民幣，下同）。

醫保局公告，突擊檢查發現主要問題：被檢定點醫療機構存在醫保管理問題和重複收費、超標準收費、分解專案收費、違反診療規範過度診療、過度檢查、超醫保支付限定用藥、串換診療專案和將不屬於醫保基金支付範圍的醫藥費用納入醫保基金結算等違法違規問題，涉嫌違法違規使用醫保基金5.03億元。

具體問題包括：

（一）定點醫療機構醫保管理問題：一是住院管理不規範。二是制度管理落實不到位。三是病案管理不規範。

（二）醫保基金使用違法違規問題：

一是重複收費、超標準收費、分解專案收費。68家定點醫療機構59家存在此類問題，涉嫌違法違規金額1.5億餘元，占涉嫌違法違規總金額的30％。

二是串換藥品、醫用耗材、診療項目。50家存在此類問題，涉嫌違法違規金額9646萬元，占涉嫌違法違規總金額的19％。

三是違反診療規範過度診療、過度檢查、超量開藥、重複開藥。45家存在此類問題，涉嫌違法違規金額8531萬元，占涉嫌違法違規總金額的17％。

四是將不屬於醫保基金支付範圍的醫藥費用納入醫保基金結算。52家存在此類問題，涉嫌違法違規金額7014萬元，占涉嫌違法違規總金額的14％。

五是分解住院、掛床住院。14家存在此類問題，涉嫌違法違規金額270萬元，占涉嫌違法違規總金額的0.5％。

六是其他違法違規問題。54家存在超醫保支付限定用藥、無資質開展診療服務、藥品耗材進銷存不符、虛記收費以及其他不合理收費等問題，涉嫌違法違規金額9794萬元，占涉嫌違法違規總金額的19.5％。