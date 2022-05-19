國民黨預計在25日中常會正式提名立委蔣萬安參選台北市長；至於民進黨的人選，衛福部長陳時中日前被問到，外傳總統蔡英文鐵了心要提名他參選台北市長，陳時中僅回應「選舉的事都先不談」。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨台北市長人選目前還是陳時中，但若陳時中出來選，因他的「幹話語錄」太多了，一定會被拿出來痛打。

郭正亮今(19日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》節目中表示，今天本土疫情死亡人數是59人，這相當驚人，專家說超額死亡現象開始出現，長照機構被攻破了，75歲以上打兩劑疫苗的只有73％，這些後遺症開始出現了。因為陳時中信誓旦旦稱，中重症死亡比率就是防疫好不好的指標，慘況才剛開始而已，後面還有很多。

郭正亮接著表示，防疫成績以及老百姓排隊的記憶將影響選情，民進黨大概在想，選民只記得最後兩個月，9月、10月再來衝就好了，他卻認為恐怕不是這樣，因為防疫時間蠻久的，大家一定會記得一些事情，尤其是陳時中參選，陳的「幹話語錄」太多了，防疫過程講的話一定會被拿出來痛打。

郭正亮指出，民進黨的台北市長人選，他不確定最後是不是陳時中，但到目前為止還是陳時中。陳時中出來選一定會被痛打，有人一定會蒐集一堆陳在防疫過程中所講的話，並批評講這種話適合當市長嗎？這種聲音一定會出來。