根據《華爾街日報》報導，全球最大晶片代工製造商台積電（2330），19日傳出有意前往新加坡設立價值數十億美元的半導體新廠，協助解決全球供應鏈短缺問題。

匿名知情人士透露，細節仍在討論中，初步只談到一間成本達數十億美元(約台幣數百億)的大型工廠，且星國政府很有可能提供資金協助建設，正積極與經濟發展委員會談判中。台積電晚間也發出聲明表示，「不排除任何可能性，目前尚無具體計畫。」

自去年初以來，半導體短缺問題影響遍及各行各業，包括汽車製造產業，美、日等國都在積極尋求晶片生產基地。其中，首要考量為大幅降低重心放在台灣製造，將尖端技術轉移至中國大陸。

台積電為蘋果公司唯一晶片供應廠，負責製造如A15 bionic仿生晶片以及M1等積體電路，儘管蘋果訂單屬於第一順位，對於目標客群影響有限，但作為全球規模最大的半導體製造廠，公司仍面臨供應鏈短缺的瓶頸。另一名知情人士則表示，台積電預計在新加坡工廠發展7至28奈米(nm)晶片的可能。新加坡擁有豐富的技術人才以及完善的供應生態系統，因此吸引許多半導體公司前來設廠。