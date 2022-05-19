達梭系統宣布全球汽車零件供應商Forvia集團（Group Forvia）旗下的Faurecia公司，擴展其對達梭系統3DEXPERIENCE平台使用範圍，以最佳化其無人搬運車系統（Automated Guided Vehicle；AGV）進倉物流。Faurecia正在透過改善物流流程，提升效率並降低成本，以更加永續發展的方式向客戶按時交付產品，來應對日益複雜的供應商製造環境。

Faurecia透過採用以達梭系統3DEXPERIENCE平台為基礎的「On Target Vehicle Launch」產業解決方案，確認和驗證訂貨型生產線（make-to-order assembly lines）的最佳物流方案。在為客戶啟動生產前，Faurecia能夠在統一的虛擬雙生（virtual twin）體驗中實現無人搬運車系統（Automated Guided Vehicle；AGV）路線的模擬及視覺化，包括工作站、資源可用度、裝配限制與變數、生產線平衡和流程。

汽車零件供應商的製造環境日趨複雜，需要在更為緊迫的期限內針對同時發生的計畫，生產更多產品變異體（variant），同時在自動化程度越來越高的工廠內，管理最後階段發生的工程變更。

最佳化AGV路線是Faurecia數位工廠計畫的關鍵步驟。該計畫最初由Faurecia Clean Mobility事業部發起，現用於座椅、內裝和汽車電子的生產流程轉型，實現互聯、個性化和預測性的汽車「未來座艙（cockpits of the future）」，進而應對現今趨勢。借助達梭系統3DEXPERIENCE平台，Faurecia能夠同步機器設備、最佳化供應、提高車間空間利用率、縮短週期時間，並提高能源與製造效率，最終在產品、流程和工廠間實現全數位化連續性。

Faurecia集團產業策略與製造工程總監Patrick Brionne表示，我們已經承諾在2030年前實現碳中和，首要任務是要將工廠的能耗降低15％。這表示不僅要針對全新產品和製程進行同步設計，同時還要減少物流方面的浪費。運用達梭系統3DEXPERIENCE平台，強化AGV路線，並從投入生產的首日就提升效能。在開始生產前已發現一處瓶頸，並重新進行流程設計、布局和AGV流程，進而確保能夠按照承諾向客戶供應零件。