今年是英國女王伊莉莎白二世登基70周年，預計6月英國皇室會舉辦生日慶等一系列的慶祝活動。寶格麗（BVLGARI）為了向女王致敬，在慶典前夕推出以女王時尚風格為靈感打造Jubilee Emerald
Garden 頂級珠寶套組，包括一頂祖母綠皇冠和祖母綠珠寶表，皇冠上的63.44克拉祖母綠主石雕刻一朵蓮花，象徵女王高貴不凡、卓立群芳的尊貴氣質。
Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠是由寶格麗五位工藝大師團隊齊力完成，耗費超過1500個小時，所有的鑽石和祖母綠寶石是由兩位工藝大師以手工鑲嵌，其中最令人矚目的莫過於一顆63.44克拉尚比亞祖母綠，在祖母綠上雕刻蓮花，風格典雅復古，盛開的蓮花昇華了寶石的堅毅之美，風格獨具。
這頂Jubilee Emerald Garden皇冠融入靈活的設計，可以是頂皇冠，也可當作項鍊佩戴，為了與皇冠搭配，寶格麗也打造一只Divas’Dream頂級珠寶表，白K金鑲嵌8顆總重約18.4克拉的尚比亞祖母綠，表殼與表鍊鑲飾圓形切割鑽石，表盤則飾以雪花鑲嵌鑽石，鑽石總重約11.4克拉，是由五位工藝大師耗時1000小時的作品。
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