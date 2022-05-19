南臺科大日前公布實施遠距教學需取得全體修課學生同意。（摘自南臺科大官網）

本土疫情不斷擴大，教育部授權大專院校自行決定是否改採遠距教學，南臺科技大學截至今天有315名師生確診，因未全面宣布遠距教學，引發學生不滿；校方繼日前宣布由各科系自行決定，但須「全數修課學生同意即可遠距」，今下午開會討論，改為學生可選擇遠距或實體，但學生面對校方為台南唯一不宣布全面遠距的大學，也酸「總算成為台南第一！」

台南市包括成功大學、台南大學、長榮大學、嘉南藥理大學、中華醫事科大等多所大專院校均已陸續宣布，因應疫情嚴峻的緣故，全面採遠距教學，南臺科大截至目前仍未宣布全面遠距。

校方表示，有些工科學生有實作的需求，遠距上課無法克服這個問題，因此仍有不少學生傾向實體上課，並非所有學生都希望改為遠距，尊重每個學生的學習需求。

不過，由於南臺科大學生數多達1萬8000多人，規模僅次於成功大學，不少學生眼看台南其他大學早已經宣布全面遠距教學，學校學生人這麼多，卻遲遲不遠距，忍不住批評學校防疫消極。

南臺科大晚間也表示，學生的心聲都有聽到，原本通令各科系「各班全數通過就可遠距」，但考量學生上課需求不同，今天下午也已經修正，改為學生可自主選擇要遠距還是實體上課，確保每位學生的受教權益。