利空紛來沓至，包括供應鏈持續受到運輸量能不足與塞港問題之影響，全球性通膨陰霾罩頂，再加上俄烏戰爭引發的停滯性通膨疑慮，導致末端消費需求受到大環境影響而放緩，展望第二季表現，崇越電（3388）董事長潘振成少見釋出保守看法，強調「第二季業績已確定受到影響，年對年表現可能呈持平或小幅度衰退」。

崇越電19日下午參加櫃買市場業績發表會，提及未來展望，潘振成保守以對，強調今年受到通膨及俄烏戰爭影響，民生必須品包含能源及糧食的價格都出現大漲，在消費者實質可支配所得沒辦法增加的狀況下，勢必會排擠到消費性電子的支出，特別是低階的手機、NB、藍芽耳機及穿戴裝置等的需求恐因而銳減，再加上大陸進行封控，導致供應鏈、物流、訂單失序，影響層面幾乎遍及所有產業。

就五大產業別的表現言之，今年第一季相較於去年同期，占比出現成長的包含化妝品、車用、醫療，其中化妝品占比由4.14％成長至5.09％，車用則由9.09％成長至10.44％，醫療則由2.56％成長至3.83％，至於消費性電子及休閒產業則呈現下滑，其中消費性電子由41.55％下滑至38.32％，休閒產業則由3.5％下滑至3.31％。

展望下半年，潘振成表示，下半年的展望，還是得視大陸清零政策是否持續及通膨有無獲得控制而定，所幸目前第三季訂單還算好，在手訂單能見度比較高的有電動車相關、AR/VR、電競散熱材料及醫療等，但消費性產品就不太明朗。

封城不但影響部分訂單表現，連各地區的出貨占比也受到牽動，潘振成指出，今年第一季中國在深圳、東莞進行封控，後來封控地區又轉進到華東，受到此因素影響，原本含香港占比高達六成的中國市場占比恐因而下滑，倒是原本占比僅6％的東南亞及其他市場，因印尼、越南銷售成長，占比出現上升，而占比達34％的台灣市場表現則持平。

談到今年布局的方向，崇越電強調會將重點擺在電動車之ECU/PCU/MCU/ADAS功率元件、新興消費電子產品及ESG相關的碳中和減塑環保材料上。

潘振成表示，隨著數位化程度越高，體積越小、功率越大，車輛行駛震動信賴性與戶外使用耐溫耐候等的要求愈來愈高，將促使矽利康導熱與接著的應用越來越多，此外因矽利康對人體皮膚較其他材料溫和，可望被廣泛導入穿載裝置遊戲機/AR/VR/元宇宙等各項電子產品中，從而引爆新興消費電子產品材料的商機，再者各大末端品牌商愈來愈關注ESG的相關課題，原本就屬環保材質的矽利康將更受青睞。

另考量到疫情久久未散，潘振成表示，未來將更加強線上產品說明會的召開，事實上，今年崇越電已舉辦很多場線上產品說明會，目的就是要即時告知客戶目前有何新材料在開發中。