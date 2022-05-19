台灣團隊做了什麼讓Google入門新機Pixel 6A價格不到1.4萬元、卻擁有與2.6萬元旗艦機Pixel 6相同的功能？Google表示，6A不少硬體與旗艦機有落差，不過6A圍繞在旗艦晶片Tensor平台開發，搭配台灣團隊大量調校後，效能與旗艦機差異不大，為了滿足低成本、環保而在背蓋採用塑料，經過台灣團隊不斷修改測試後，6A耐摔度也與旗艦機不相上下。

Google一如預期在I／O大會中公開亮相入門款智慧型手機Pixel 6A，僅需旗艦機Pixel 6的75％價格，就能享有Pixel 6所有的核心功能。隨著硬體新產品將在7月登台，台灣Google在19日舉行線上解密大會。

Google手機硬體專案經理劉兆洋表示，Google對6A的設定是「入門級豪華手機」，使用跟與旗艦系列相同的Tensor平台與5G連網、搭載同樣由Google開發的Titan M2安全架構，但是為了降低成本，相機、背蓋材質、螢幕、RAM都跟旗艦機不一樣。

劉兆洋表示，Tensor設計之始就是為了計算攝影、自然語言處理、普及運算及安全性所打造，6A設計圍繞Tensor是能夠擁有與旗艦機相同的功能的原因之一，但是在硬體規格較低下，要保有類似的使用者體驗，團隊調教讓6A的RAM只有6GB、比旗艦系列少2GB的狀態下，在效能評比網站上獲得差不多的跑分。

而為了滿足環保要求，劉兆洋也表示，本來就善於用塑膠材質的台灣團隊，在6A背蓋用了不少回收塑膠，為了這個決定，台灣團隊特別研究回收塑膠的耐用度、顏色精準度，並且針對水性漆的良率修正，以求背蓋發色一致、準確，另外，6A的塑膠背蓋很薄，為了提高抗摔能力，台灣團隊從6A開案之初就製作大量模型，也從前幾代的A系列機構件中吸取經驗，最終讓6A耐摔度能與使用大猩猩玻璃背蓋的旗艦系列媲美。

劉兆洋表示，Google台灣團隊負責的項目涵蓋產品開發與營運、硬體設計及可靠性測試、軟體功能及測試等，6A主打的重點包括相機運算、聲音、連線、安全性、電池、整體效能、軟體功能、應用程式，都有台灣團隊的貢獻，他進一步表示，身為手機硬體專案經理，的工作日常溝通70％都是發生在台灣，可以看出台灣團隊在6A開發過程中的貢獻度。