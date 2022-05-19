年底台南市長選戰，藍綠參選人就定位。國民黨派出現任台南市議員謝龍介，挑戰執政的民進黨籍市長黃偉哲，最新民調顯示，台南市民目前有59.1%支持黃偉哲連任，17.4%挺謝龍介，23.5%未決定。民調專家吳世昌表示，謝龍介若能營造「藍白合」，將藍、白支持者全數爭取到，有機會拿下歷年來國民黨在台南市長選舉中的最高票。

《匯流新聞網》今(19日)公布最新民調顯示，在年底登場的選舉中，台南市民目前有59.1%支持黃偉哲連任，17.4%挺謝龍介，23.5%未決定，雙方差距41.7個百分點，差距非常大。

下屆台南市長選舉2大政黨提前攤牌，由主打政績牌的黃偉哲（左），對戰訴求政黨輪替的謝龍介（右）。（本報資料照片）

至於年底選舉兩人看好度，目前整體來說，有68.8%民眾仍看好黃偉哲會順利連任，10.1%看好謝龍介，21.1%無意見。

民調也顯示，在黃偉哲施政滿意度上，近7成市民（67.9%）肯定黃偉哲擔任台南市長施政表現，僅16.5%不滿意，15.6%無意見。滿意黃偉哲的市民中，有15.1%非常滿意，52.8%還算滿意；不滿意的市民中，有11.6%不太滿意，4.9%非常不滿意。

對於謝龍介擔任議員表現，調查顯示，台南市民有37.2%滿意，31.6%不滿意，31.2%無意見；不過在謝龍介所屬的第八選區，則有51.6%肯定謝擔任議員表現，僅28.2%不滿意，20.3%無明確意見。

民調專家吳世昌表示，國民黨在台南市長期不振，從民調來看，政黨支持率還低於民眾黨，國民黨此次推派地方實力派議員謝龍介迎戰，算是重回「基層出發」概念。謝龍介選舉能量高，選舉策略首先要贏回國民黨支持者肯定，並進一步營造「藍白合」，若能將藍、白支持者全數爭取到，有機會拿下歷年來國民黨在台南市長選舉中的最高票。

黃偉哲看過該份民調後表示，他的知名度高就是期待值更高。謝龍介受訪則回應，「就是這樣呀」，接著說會與黃偉哲有落差，是因為台南市由民進黨長期執政，藍軍缺少長期經營導致。

本次民調由CNEWS 匯流新聞網委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為5月10日晚間，調查對象為戶籍在台南市的年滿20歲一般民眾，共計完成1097個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。調查結果依內政部最新人口資料，針對戶籍地，性別，年齡、教育程度加權處理。