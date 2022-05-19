梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）品牌的源起，就是一個浪漫的愛情故事，1895年Alfred Van Cleef與Estelle Arpels相戀結婚，並在1906年以兩人的姓氏為名創立珠寶品牌，在520的今日，梵克雅寶推薦最能代表品牌DNA的經典珠寶作品，作為愛情的最佳見證。

梵克雅寶Perlee sweet clovers手鐲，融入品牌幸運草與與金珠的經典元素，47萬2000元。 （Van Cleef & Arpels）

適合當作婚戒和訂情物的Toujours Signature Etoiles戒指，將品牌名直接刻在戒環上，代表了兩人永結同心。另有一款Perlee sweet clovers系列珠寶，蒐列梵克雅寶兩大經典元素，包括Perlee系列珠寶的手工金珠和Alhambra系列珠寶的幸運草，以一顆顆金珠勾勒線條或幸運草的優雅弧形，且是工藝大師以手工一顆顆巧製。

梵克雅寶的品牌名稱源自一段美麗的愛情，刻有品牌名的Toujours Signature Etoiles婚戒，5萬7500元。 （Van Cleef & Arpels）

Pierre Arpels Heure d’Ici & Heure d’Ailleurs腕表是品牌最受歡迎的表款，風格獨特的時間顯示方式，充滿趣味，也值得推薦。