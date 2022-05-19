台北中正國際聯青社社長吳玉山帶領全體社友發起「100個愛心便當、挺醫護」活動。（吳玉山提供）

全台疫情嚴峻，醫護人員為守護國人健康，防疫期間，忙到沒辦法好好吃飯及休息，台北中正國際聯青社社長吳玉山帶領全體社友發起「100個愛心便當、挺醫護」活動，台灣總會副總會長王聰和及北區委員會總監馬榮華共襄盛舉，齊心做公益，用行動挺醫護的活動，適逢國際聯青社100周年，11月份將在台灣舉行慶祝大會。

吳玉山表示，疫情嚴峻，看到醫護人員全副武裝疲憊樣， 發起「挺醫護」的行動，湘品雞腿王老闆了解他們的辛苦，感謝湘品雞腿王全體同仁一起付出行動參與這次的活動，一起將這份愛轉遞下去。

吳玉山說，當第一線醫護人員，忙得焦頭爛額，希望能用自己的微薄力量，為防疫盡力，新冠病毒肆虐全球，防疫送暖，為前線防疫人員表達最崇高的敬意與感謝，中正社全體社友、倩聯為醫護人員打氣! 感謝醫護人員的付出「你們辛苦了!」。

台灣總會副總會長王聰和非常的支持愛心便當、挺醫護的活動，因疫情嚴峻造成台灣很多的急診室和醫療機構的擁擠，使得這些醫護人員面臨了極大的壓力不只是體力的消耗，精神上的壓力。

國際聯青社台灣總會及北區中正社，特別為新光醫院的醫護人員送上溫暖的便當，補充他們的體力及送上我們的感謝心意，希望他們在為防疫及照顧病人的同時也照顧好自已的身體，全體社友、倩聯感謝他們願意堅守岡位站在最前線與病毒對抗，只為拯救更多的生命，感念每位醫護與防疫人員的辛苦，祈求新冠病毒早日離開台灣地區，恢復正常的生活。