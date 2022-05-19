楊男的轎車嚴重毀損。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗85歲楊姓老翁19日下午4點40分，開車在苗栗市中正路加完油後，疑似失控連環追擊1部轎車、5部機車以及一輛腳踏車，更造成一處民宅受損，楊則輕傷送醫。

根據了解，楊姓老翁在中正路加油站加完油後，開車開出加油站沒多久就肇事，他先不慎衝撞一輛轎車，緊接著衝撞到對面騎樓的5部機車以及一輛腳踏車。

楊的車輛左後側車門嚴重扭曲毀損，引擎蓋也因為撞擊掀開，撞擊力道強烈，也引居民出外查看，現場也一片狼藉，機車東倒西歪，所幸當時沒有人在騎樓，僅有車輛損壞，而楊男並無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。