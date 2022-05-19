深度旅遊體驗電商平台KKday攜手韓國京畿觀光公社為帶動旅遊熱潮出奇招，即日起推出「京畿道娃娃先發團」，讓消費者的枕邊寶貝玩偶代為搶先飛到韓國「旅遊」，將由專人在觀光景點替玩偶拍照留念；每隻娃娃含來回航空、景點專車接送、美照拍攝的參團費為1500元，前100名購買的旅客還可獲贈「璐璐」限量周邊紀念品、京畿道旅遊金500元。

即日起於KKday開賣的「京畿道娃娃先發團」娃娃代理旅遊專案，盼用另類方式打響疫後韓國旅遊第一砲，KKday表示，京畿道歷史人文與觀光資源豐厚，地理位置鄰近首爾，並擁有水原華城、韓國民俗村、愛寶樂園、普羅旺斯村等知名人氣景點；玩偶代遊的行程有3大路線可選，預計分別在6月8日及6月21日出發，替賓客的娃娃拍攝5張照片、共計20張數位照片或視現場狀況以小短片取代，並額外贈送每隻娃娃2張紙本印刷照片，包括團體照1張、個人照1張，預計7月中後透過包裹寄送玩偶返家。

「京畿道娃娃先發團」帶娃娃們到水原華城拍攝野餐美照。（京畿觀光公社提供）

「京畿道娃娃先發團」有3大韓風的1日遊程，1號路線主打今年甫開幕、位於普羅旺斯村旁的義大利小鎮「皮諾丘與達文西」，其同時也是人氣韓劇「黑道律師文森佐」的取景地，並搭配位於楊平的青春美術館、利川的INDI AROUND咖啡廳及伊甸天堂飯店，讓消費者的娃娃寶貝們代為搶先體驗充滿童趣與浪漫情懷的京畿風情，6月8日從台灣出發，6月21日進行1日遊程。

2號路線則主打戶外自然、歷史人文雙重體驗，一次搜羅位於始興的河溝生態公園、世界文化遺產水原華城、擁有韓國版摩西奇蹟美譽的濟扶島、2021年啟用的嶼海浪海上纜車，以及坐擁日落美景的華城GlamB豪華露營。3號路線則由普羅旺斯村為起點，造訪接近北韓、訴求和平保安的臨津閣世界和平公園，再到人氣打卡甜點店MalDdong Donut、歐式花園咖啡廳Forest Outings，以韓式少女心為行程畫下句點。2號路線、3號路線將於6月24日出發，分別於7月7日、7月8日進行當地遊程。