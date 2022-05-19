慘 爆料徐巧芯違停施壓不准開單 鄉民「雙重造謠」下場曝光GG了

台北市徐巧芯議員遭爆料違停紅線，卻施壓員警不准開單，信義分局稍早出面回應，證實徐並無施壓，且多次要求同仁依規定開單，與指控內容不符，而爆料鄉民不但私訊徐巧芯認錯求饒，如今更因「雙重造謠」慘遭八卦版版主劣退文章+水桶半年。

今天PTT八卦版出現一名自稱員警友人的網友「Vek1112(微克)」，PO文控訴徐巧芯違停紅線，當場用職權施壓不得開罰單，還當眾教育員警，大酸「議員典範」、「那我可以違停了嗎」。遭徐巧芯反駁要求與員警對質，也被信義分局打臉。

Vek1112事後私訊徐巧芯認錯求饒「放過剛出社會的我」，還辯稱自己因為已經被版主標記「M文」，因此無法修改標題與內文，卻遭八卦版版主ubcs狠狠打臉，表示被M文照樣可以修改標題與內文，但明明有大把時間可以修改，卻只有修改內文道歉，遭酸「Vek1112不要一直騙好嗎」，最後因「雙重造謠」徐巧芯與M文不能修標，依版規水桶6個月加上劣退文章處置。

不少鄉民也諷刺：「自己不開單真的沒啥好說了」、「笑死，自己不開單，結果上網帶風向說被施壓」、「當警察當成這樣，可悲」、「蠢死了，等她真的有去銷單再出來爆不就好了」、「這是承認自己瀆職嗎」、「瀆職沒開單還敢po」、「最恨違停，結果碰到議員停紅線不開單，跑上網帶風向」、「沒關係，顏色對了造謠不會有事」。