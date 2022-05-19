立法院外交及國防委員會今拜會美國在台協會（AIT），美國總統拜登將啟程進行他上任後首次的亞洲訪問，一般預期拜登將宣布「印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework IPEF）」，率團拜會的召委、國民黨立委江啟臣向美方提到，印太經濟架構所要處理領域，台灣皆具有相當大的優勢與地位，再次向AIT表達台灣能有機會成為「印太經濟架構」其中一員的目標及期待，讓台美關係更邁進一步。

江啟臣指出，這是立法院史上首次由委員會成員組成訪問團，前往外國使節駐台辦公室拜會，過去都是由立委組團出訪，但近年受疫情影響，組團出訪進行國會外交之機會大幅減少，但他仍積極尋求各種方式，包括正式拜會各國駐台機構進行外交。

AIT處長孫曉雅親自接待，雙方就近期台美關係、俄烏戰爭對全球地緣政治影響、WHA、軍事協助等多項議題交換意見。江啟臣表示，前幾天美國南加州發生令人感到非常遺憾、悲傷的槍擊案件，因為理念不同而心生仇恨，最終犯下不可原諒的錯誤。這次的事件凸顯出人與人之間的相互溝通，是多麼地重要，各種領域的交流，都能讓人與人彼此間有進一步的認識，國與國之間如此，台美間亦是如此，兩岸更應如此。

江指出，這會期他到不少國防部隊考察，國軍弟兄皆戰戰兢兢全力備戰，如何有效防止衝突是台美的共同利益，台美間應思考，如何共同合作，降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心。江舉例，即將於7月舉行的環太平洋軍演，是一個非常好的軍事合作交流機會，他樂見能推動類此的合作方式。

江啟臣說，作為西太平洋的利害關係者，他認為台灣有責任扮演好「負責任朋友」的角色，將西太平洋的共同安全、和平、民主與繁榮作為核心利益，讓西太平洋不會成為世界的火藥庫，而是世界和平的基石。

會中不少委員提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。

江啟臣也提到第75屆WHA世界衛生大會召開在即，然而我方至今仍未收到邀請函。江特別感謝美國國務卿布林肯連續二年發表聲明，支持台灣參與WHA。台灣長期以來在公衛醫療的付出與貢獻，專業與能力，是國際有目共睹，COVID-19疫情爆發後，也從不吝惜給予國際友人需要的一切幫助，出席並實際參與WHA是必須也必要。立法院今年也由跨黨派立法委員組成視導團出發赴瑞士日內瓦，期待與更多的國際友人在當地共同為台灣發聲。