台新金控董事會19日通過第一季合併財務報告，稅後淨利21.44億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.15元。
台新金控公布第一季利息淨收益67.18億元，淨收益166.11億元，稅前淨利29.35億元，淨利21.41億元，歸屬於母公司業主淨利21.44億元，基本每股盈餘0.15元。
台新金控第一季期末總資產2兆6,341.67億元，期末總負債2兆4,334.50億元，期末歸屬於母公司業主權益2,006.86億元。
台新金控董事會19日通過第一季合併財務報告，稅後淨利21.44億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.15元。
台新金控公布第一季利息淨收益67.18億元，淨收益166.11億元，稅前淨利29.35億元，淨利21.41億元，歸屬於母公司業主淨利21.44億元，基本每股盈餘0.15元。
台新金控第一季期末總資產2兆6,341.67億元，期末總負債2兆4,334.50億元，期末歸屬於母公司業主權益2,006.86億元。
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