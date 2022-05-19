本土疫情由北向南擴張趨勢，為確保學生安全，台南市長黃偉哲今天宣布高中以下學校、公幼、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學；5-17歲BNT校園疫苗原訂5月27日至6月14日施打，配合下周高中以下學校暫停實體課程，施打日程調整為5月30日至6月17日。

由於台南各區疫情不一，從5月9日至18日，有124所國中小都沒有因師生確診而停課，黃偉哲說，各校所在區域如未受疫情影響，經防疫專責小組決議，也可維持現行實體授課方式，據了解，今天已有國小跟家長討論後，將維持實體授課形式。

另外，針對部分學童可能面臨家長無法請假照顧或其他原因，教育局指出，學校、幼兒園及課照中仍須提供其子女到校(園)學習基本照顧服務。至於非營利、準公共及私立幼兒園則授權各園所自主決定要採取的暫停實體課程方式和日期。

教育局長鄭新輝表示，為因應全面暫停實體授課的需求，針對資訊設備使用較不熟悉的國小1至4年級，教育局也將同步啟動公版直播教學課程規畫，提供任課教師、學生和家長更多元的線上學習資源。