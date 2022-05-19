立法院外交及國防委員會今（19日）拜會美國在台協會（AIT），民進黨立委何志偉表示，對談時也正式「拜師學藝」向AIT前輩請託，希望他可以擔任我的導師，將透過認真學習，強化外交專業。

何志偉在臉書寫下，台灣今年尚未獲邀出席第75屆「世界衛生大會」，不只是美國在台協會有替台灣進行發聲，在18日時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表「台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA）」聲明，強烈敦促「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與第75屆WHA，這也是布林肯連續2年發表聲明，鼎力支持台灣成為WHA觀察員，高度肯定台灣在公衛專業立場。

何志偉說，除了感謝美國的聲援外，今天在江啟臣召委的安排下，立法院外交及國防委員會朝野立委，前往美國在台協會台北辦事處進行拜訪，與處長孫曉雅有深度的對談，並且有當面表達美國支持台灣的感謝。

他強調，外交涉及國家的整體利益，面對任何問題，不分朝野都應一致對外，而這樣的安排是相當重要，討論主題其實涵括穩固台美關係、美方印太戰略，對於烏俄戰爭及兩岸議題，都有深入的討論。

何志偉說，從烏俄戰爭開始後，過去的世界結構已經開始改變，甚至面臨區域重組的問題，台灣曾經是「全世界最危險的地方」，除了面對外部的強大威脅之外，台灣內部也有颱風、地震等天然災害頻繁，但其實在這些壓力下，台灣人已經累積出自己的民族性。

何志偉表示，台灣的國防實力，不是建立在國防預算高低，而是捍衛國家的決心，所以最重要的就是大家守護家園的決心。即將在7月舉行的環太平洋軍演，是台美非常好軍事合作交流的機會，欣見有類似的合作，透過軍事的合作，讓台灣對於國家安全更有信心，同時不只是「真朋友」，台灣更是「有意義的朋友」，因為台灣身處西太平洋的重要戰略位置，有必要擔起責任、成為穩固區域安全的「定海針」，讓美國感覺到雙方相處有重大的意義。

何志偉表示，在今天的對談中，為了能夠更了解台美關係、深入學習，也向一名非常資深的AIT前輩「拜師學藝」，希望他往後可以擔任我的導師，未來也會持續增進自己，強化外交的專業。