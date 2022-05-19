學生陸續停課留在家中，不少家長都開始張羅課外讀物，讓小孩在家除了玩3C電子產品以外，也能培養閱讀習慣，博客來就特別在7月28日前，推出上半年最優惠書展活動，祭出「2022曬書市集」、「電子書滑書季」2大主題，集結育兒共讀、心靈成長、生活娛樂、進修學習等20大類別，囊括繁體書、簡體書、外文書、雜誌、電子書等語系數量超過5萬種，全面1折起，還有兩本68折、3本199元、399元、699元特價書區，平均單冊特價最低69元，電子書最低下殺9元起。

首度參展的失物招領所系列新書《浣熊洗衣店》及其全系列各書也在博客來上推出優惠。（博客來提供）

另外博客來發現，疫情下居家育兒伴讀需求大增，帶動「童書」類型成長，因此今年「童書」參展品項為歷年最多、逾4000種，首度加入超過200種「有聲書」、「影音．課程」，合計增加逾2000種暢銷新書參展，其中最受家長歡迎的超划算3本399價格帶，有超過1800種童書可供讀者任選，當中就包括首度參展的失物招領所系列新書《浣熊洗衣店》及其全系列各書等，讓孩子在家也不無聊。