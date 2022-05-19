北京市新冠病毒疫情防控工作5月19日新聞發佈會表示，疫情形勢依然嚴峻複雜，全市社區（村）已全面升級各項防控措施，嚴格24小時卡口值守，加強人車進出管理。

據微博《北京日報》公眾號報導，北京新冠疫情防控領導小組社區防控組負責人王大廣指出，鑒於當前本市疫情形勢依然嚴峻複雜，社區（村）已全面升級各項防控措施。

升級的措施包括：全市各社區（村）要嚴格24小時卡口值守，加強人員、車輛出入管理，落實測溫、掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明、登記等管理措施。快遞外賣、家裝維修等人員流動性大，更要嚴格參照此規定執行。

王大廣表示，封管控區實行「10+4」的管理管控政策，其中封控區封控10天後，降為管控區。

另據《青年日報》指出 ， 北京市衛健委黨委委員王小娥在新聞發布會上表示，近日來，醫務人員、社區工作者、公安幹警、志願者等一線工作者分辛勞，廣大市民朋友識大體、顧大局，自覺參與，積極配合，為此表示衷心感謝。

王小娥說，當前首都疫情仍處於膠著狀態，社會面仍可能存在隱匿傳播風險，還遠不到鬆勁懈怠的時候。今天起將聚焦重點區域、重點人群核酸篩查和常態化核酸檢測，請市民朋友繼續支持配合，嚴格落實各項防控措施，做好個人防護，有序排隊。