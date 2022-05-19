總統蔡英文即將在520迎來就職6周年，但520前夕，單日新增確診破9萬例，累計已突破百萬例。針對520，有網友問到是否可以想個口號，可在蔡英文明天貼520慶祝文時，讓他們複製貼上？宅神朱學恒送上17字，「你的統治到我結束，你給的苦難到我為止」。

國民黨台北市議員徐巧芯19日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中模擬表示，520，蔡英文會說疫情已到最後段落，現在是在高峰期，然後就會下滑，請大家一起共度難關，然後再提到，我們在國際上面的地位，Taiwan Can Help。她甚至合理懷疑《紐西蘭先驅報》刊登Taiwan Can Help半版廣告和影片，是為了我們的520做準備，在做一連串鋪陳。

也有網友問宅神，是否可以想個口號，可在蔡英文臉書明天貼520慶祝文時，讓他們複製貼上？朱學恒表示，蔡英文臉書520若貼出就職慶祝文時，網友可一起去複製貼上「你的統治到我結束，你給的苦難到我為止」，大家去蔡英文的臉書留言好好「慶祝」一下、開心地玩一玩。

朱學恒接著指出，有網友在該節目留言，「去年520剛好疫情正嚴重的時候，蔡總統沒公開行程，怎麼期待她明天會出來討罵？」朱學恒回說，「小編要討罵啊、小編要有KPI」。甚至還有網友留言，「那些只會在辦公室講致死率的高官、1450、817，說致死率多低、抗疫多成功，那些死的不是他的小孩，這社會變得這麼冷血，從總統以降，都是這樣」。