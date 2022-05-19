英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）今天表示，正在調查一艘船隻據報在葉門外海遭到攻擊的事件。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室指出，通報的攻擊事件發生在青年運動（Huthi）叛軍控制的紅海（Red Sea）港口荷台達（Hodeida）西南外海34海里處，「目前正進行調查中」。

英國海事貿易行動辦公室參與打擊海盜行動，隸屬於英國皇家海軍（Royal Navy）。

路透社報導，英國海事安全公司Ambrey Intelligence表示，這起事件涉及一艘帆船，帆船成功逃過數艘小艇乘員的登船企圖，據報這艘帆船的船員都平安無事。

Ambrey Intelligence還提到，這艘帆船「可能懸掛香港旗幟」，但並未透露更多細節。

由於伊朗支持的青年運動叛軍與沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍之間進行內戰，葉門正陷入毀滅性的人道危機中。

聯合國（United Nations）估計，有超過15萬人在葉門內戰中喪命，另有數百萬人流離失所。