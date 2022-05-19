經濟部工業局主辦「2022國際亮點觀光工廠評選」，由雄獅文具想像力製造所與萬國通路創意觀光工廠等2家新晉獲選，並為推動國際觀光共同努力，期望未來能吸引更多國際觀光客來台。

本年度脫穎而出的兩家國際亮點觀光工廠皆為首度入選，位在桃園市的雄獅文具創立於1956年，在文具與美術用品領域陪伴著台灣人民成長，2020年成立「雄獅文具想像力製造所」跨足文創服務業，推廣藝術教育，結合「想像力就是你的超能力」品牌精神理念，打造知識、創意、玩樂與課程，如同美術館般的創玩空間。

另一位新入選的生力軍則是位於台南市的「萬國通路創意觀光工廠」，是業界最大的國際行李箱與休閒用品專業設計、製造的公司，也是全球十大知名品牌指定ODM合作夥伴，以自有品牌「eminent」打造行李箱為主題的創意觀光工廠，結合高科技的展區設計與互動投影，了解品牌故事、產業文化、工藝美學與數位體驗，一起探索行李箱的創意世界。

本年度獲選的兩家國際亮點觀光工廠，在經營管理方面有顯著績效與特色，且具備足夠接待國際遊客的設施與能力，工業局將持續對外重點推廣。雖然近期受限疫情影響無法協助至國外參展，但本局仍積極與觀光局駐外的各點配合宣傳，期望在疫情舒緩後能大力爭取入境旅客的目光。

經濟部為促進觀光工廠國際化，自2013年起推動國際亮點觀光工廠評選機制，歷年共有19家廠商曾獲得此項殊榮。經濟部表示觀光工廠已是台灣發展國際觀光的重點之一，透過國際亮點觀光工廠評選機制，使觀光工廠能夠良性競爭，使得原本就深具在地特色及文化的觀光工廠，能夠循序漸進的加強其軟實力，並促進更多觀光工廠擁有接待國際遊客的能力，以吸引更多國際遊客來台，讓世界看見軟硬實力兼具的台灣產業，並體驗台灣在地產業的獨特魅力。