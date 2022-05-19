繼大甲鎮瀾宮媽祖後，白沙屯拱天宮媽祖將於20日凌晨0點啟程，展開8天7夜遶境，最終將抵達北港朝天宮，預估有近10萬信眾參與。
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」相當有名，一年一度8天7夜從苗栗到雲林往返急行軍進香活動，備受各界矚目；台中市海線信眾特於中華路安全島上及路旁，矗旗「恭迎」白沙屯、山邊媽祖聖駕，期待看到精采的「香燈腳」急行軍與各式武陣。一起帶您來看現場最新畫面！
繼大甲鎮瀾宮媽祖後，白沙屯拱天宮媽祖將於20日凌晨0點啟程，展開8天7夜遶境，最終將抵達北港朝天宮，預估有近10萬信眾參與。
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」相當有名，一年一度8天7夜從苗栗到雲林往返急行軍進香活動，備受各界矚目；台中市海線信眾特於中華路安全島上及路旁，矗旗「恭迎」白沙屯、山邊媽祖聖駕，期待看到精采的「香燈腳」急行軍與各式武陣。一起帶您來看現場最新畫面！
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