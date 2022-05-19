BWF超級500系列泰國羽球公開賽，「黃金男雙」李洋／王齊麟台北時間今（19日）晚壓軸登場，兩局比賽「麟洋」都是一路領先，僅花30分鐘便以21比15、21比14擊退世界排名第39的丹麥組合穆黑德（Lasse Molhede）／貝伊（Jeppe Bay），搶進8強。大會也公布明天（20日）8強賽程，寶島一姐戴資穎與中國大陸何冰嬌的對抗被排在第1球場的第2場賽事，大約台北時間下午2點50分開打，台灣男單好手王子維則是第2球場首場賽事，比賽2點開打，對手是中國大陸李詩灃。

首局李洋／王齊麟開局4比0有好的開始，中間雖三度被對手追到只剩1分差，「麟洋」仍穩住領先位置，中後段逐漸擴大分差，在5個局末點優勢下先發制人。

第2局李洋／王齊麟從2比0出發，並靠著連續兩波得分擴大分差，最多領先多達11分，雖在20比11、9個賽末點優勢下被對手救回3個賽末點，「麟洋」仍舊沒讓到手一半的勝利飛掉。

在李洋／王齊麟出賽前，另一組台灣男雙李哲輝／楊博軒18比21、16比21不敵第6種子、馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，無緣和「麟洋」在8強賽進行「寶島內戰」，明天將看李洋／王齊麟和這對大馬勁敵爭搶4強席位。