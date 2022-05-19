永豐金控旗下永豐金證券近日連拿兩個信評等級，為自己完成台評等加值的重要工程。目前永豐金證有中華信評授與的長、短期發行人信用評等twAA-／twA-1+，評等展望穩定，最新拿到惠譽信評授與的長期發行人違約評級 (IDR)「BBB+」，這也是惠譽首度授與該公司的信評等級。

而永豐金證券預計發行的111年度第1次無擔保次順位普通公司債甲券、111年度第1次十年期無擔保次順位普通公司債乙券，兩券分別新台幣4億元、6億元，亦向中華信評拿到債務發行信用評等，評等等級為「twA+」；同時，惠譽為這兩檔無擔保次級公司債券，授予「A+(EXP)(twn)」的預期評級。

永豐金證券如今同時持有中華信評和惠譽兩大信評機構授與的發行人信用評等，以及同一套次順公司債券的預期評等，是國內金融市場上近期動作最多的證券業者。中華信評表示，永豐金證券透過次順債所募得的資金，將用於強化其資本適足率以及資金來源結構。

永豐金證券母公司永豐金控，以及同集團的永豐銀行、永豐銀行（中國），相關發行人信用評等全部由惠譽授與。惠譽信評表示，永豐金證券是台灣第四大綜合證券公司，業務包括經紀、自營交易、承銷、國際業務和固定收益。