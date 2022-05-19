國內疫情嚴峻導致快篩需求量倍增，不過一名女護理師透露，最近有民眾向她闡述身體狀況，擔心自己可能確診，她建議先用家中的快篩試劑檢測看看，對方卻認為自己沒有發燒或到處亂跑，不用篩也沒關係，讓她相當傻眼，就連網友也無奈直呼，「跟風排隊買快篩但卻捨不得用，昏倒」。

一名女護理師18日在臉書社團「爆怨公社」發文透露，最近有民眾聲稱自己喉嚨不舒服，且有咳嗽、胸悶等症狀，跑來問她自己是不是確診了，她反問對方家中有無快篩試劑，請她先自行檢測，對方竟回「快篩有啦，啊不用篩啦，我又沒有發燒」，讓她十分傻眼。

她建議，如果擔心確診的話，還是篩看看比較安心，對方仍搖頭拒絕，並表示自己最近沒去其他地方，頂多到市場買菜，不用快篩也沒關係，讓她不禁感嘆，很多人把快篩試劑都當平安符，買了又不用，「懷疑確診又不篩、不篩又一直問，我怎麼會知道呢？我的職業是護士不是快篩」。

對此，不少網友留言回應，「妳們第一線真的很辛苦」、「跟風排隊買快篩但卻捨不得用，昏倒」、「現在真的很多人買了快篩又不驗，奇葩一堆」，也有人直言，「沒有篩就沒有確診啊，很多老人家就是不去醫院檢查，怕查出來有毛病的鴕鳥心態」。