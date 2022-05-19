一名PTT帳號「Vek1112(微克)」今天(19日)在八卦版PO文爆料台北市議員徐巧芯違停紅線，並施壓員警不得開單，事後遭徐本人打臉並揚言提告，該網友不僅私訊徐巧芯道歉求饒「剛出社會給我個機會」，更被人起底，身分竟然是某所學校的班導師，讓人傻眼。

Vek1112在八卦版發文「北市徐大議員違停不給開單」，控訴徐巧芯違停，還施壓自己的員警朋友不能開單，大酸「議員典範」，遭徐本人、信義分局雙雙打臉，修改文章道歉時，還謊稱「被M文不能改標」，被版主打臉後依照版規水桶半年。

自稱是徐姓警察友人的不實爆料者Vek1112，遭網友起底身分竟然是學校班導師。(圖／PTT)

水桶文出爐後，引發鄉民熱議，不少人更是紛紛起底Vek1112真實身分，發現這名網友過往言行就頗為偏激，更曾在女性版因學生掃地問題討論時，秀出導師聘任書，表明自己是老師，嗆學生不合群、獨善其身，與其他網友大戰，並揚言要將筆戰文章分享給自己學生，「不要左膠啦，不然就考進來當老師」、「沒當過老師真的少站在道德至高點」。

如今造謠事件後，網友們也紛紛開酸：「2年前是老師，現在變成剛出社會？」、「可憐哪，老師竟是造謠仔，學生看到會怎麼想」、「他不只是老師還當導師，告死他」、「當老師還這麼愛說謊」、「造謠爆假料，道歉又說謊，這種人還能當老師」、「剛出社會的老師你是不知道有備份功能喔」、「坐等神人找到這位愛騙老師」、「老師出來打球 你當球」、「原來都當上班導叫做剛出社會」。