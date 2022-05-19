軍事新聞網站「Military.com」17日報導，近年美軍較少參與戰鬥任務，讓交通事故成為官兵們的「頭號殺手」；不過負責美國陸軍安全事務的將軍堅稱，現有管理制度「十分有效」，發生事故的主因是官兵們在駕駛時「驕傲自負」，未嚴格實施繫上安全帶等安全措施。

美國陸軍4月底在1週內連續發生2起死亡事故，包括第2步兵師（2nd Infantry Division）第2史崔克旅級戰鬥隊（2nd Stryker Brigade Combat Team）4月25日發生M1083 MTV卡車翻覆，以及4月28日第82空降師（82nd Airborne Division）第1旅級戰鬥隊（1st Brigade Combat Team）的悍馬車翻覆事故，共造成2人殉職、5人受傷。

上述事故再度引發外界對美軍交通安全的關注。根據美國陸軍戰備中心（Combat Readiness Center）資料，美國2019財年有26名官兵在值勤時，於車輛與航空機事故中身亡，2020財年有24人、2021財年則為20人；雖然人數有所減少，但被認為可能與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間軍隊活動減少有關。

「美國國會稽核處」曾指責美軍未明確界定安全監督人員職責或作業程序、缺乏適當培訓等；美國陸軍在2021年11月發布的報告中，則將部分事故歸咎於睡眠不足，以及現代美國青少年習慣使用大眾交通工具，導致愈來愈多士兵在缺乏或沒有駕駛經驗下進入美國陸軍等。

不過戰備中心指揮官兼陸軍安全主任霍姆斯（Andrew Hilmes）准將在進行了3年的調查後，聲稱對該軍種實施的安全措施「充滿信心」，強調大多數事故發生於日常駕駛或低風險訓練任務中，而非戰鬥訓練、複雜地形、夜間駕駛等困難作業環境，主因是官兵容易在簡單任務中掉以輕心；如前述4月的2起事故中，殉職的2名士兵都未繫上安全帶，因此關鍵應是要求基層單位讓士兵們確實遵守相關安全規定。