位於台中五期精誠路底近麻園頭溪畔，近期出現一座療癒系地景，溫馨的小白屋造型和宛如珠寶盒的夜間燈光秀，不僅吸引網美打卡、親子嬉戲、長者散步運動，甚至還成為求婚舞台！

其實，這座美麗地景是鉅日建設新案的建築基地，特別邀請前薰衣草森林設計總監、現夏霖設計主持設計師張創霖親自操刀，為寧靜街廓增添不少活潑氛圍。

鉅日建設是台中建築業的生力軍，五期精誠路新案，是鉅日在台中的第二個建案。據悉，該案產品規劃38～42坪標準三房，總戶數僅36戶，目前已吸引不少區域自住客的熱絡詢問。

由於鉅日新案將於6月底動工，周圍鄰里對這座美麗地景相當不捨，因此，鉅日建設特別規劃了兩場「小石音樂會」，在5月28日、6月11日周六下午16:30～18:30，邀請古拉豹、KOBE黃俊華、善男子、安可彼得等樂團現場演出，並由知名電台DJ胖胖擔綱主持。

音樂主題鎖定輕鬆柔和的懷舊音樂，並精心安排九宵、黃雲智兩位知名插畫家為民眾現場免費繪製「似顏繪」，手工繪製費心費時，每場名額有限僅供現場排隊取號，等待時間正可享受初夏微風及音樂演出，或和地景拍照打卡，留下與親友家人共度的幸福時光。