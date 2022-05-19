「男孩紙」要懂得保護自己！有男子在臉書分享收到女學生紙條，該紙條內容是女學生要問他一個問題，女學生表示「如果我脫衣服給你看，你要跟我交往到畢業嗎？」，並在紙條最後一行寫著「回：」表示要求寫下回應；網友一見笑翻表示「幫忙傳出去，不是給你的」、「不要自己寫」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張收到紙條的照片，該紙條內容在抱怨男子不回應，但女學生問原PO一個問題「如果我脫衣服給你看，你要跟我交往到畢業嗎？」，最後一行還寫著「回：」，要求原PO做回應；原PO也在貼文寫下「收到隔壁女學生的紙條，該注意什麼」。

女學生傳小紙條「脫衣給你看，求交往到畢業」，他看完紙條傻眼稱「該注意什麼」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「嗆她『妳連國字都寫不好了，還想要我跟妳交往到畢業？笑死』」、「感情不能勉強，就算你把褲子脫了，我也不會出賣我的靈魂」、「繼續往旁邊傳過去」、「現在年紀小小就會搞仙人跳」、「也可能是男同學喔」、「男孩紙，要懂得保護自己」、「幫忙傳出去，不是給你的」。

還有網友質疑是不是原PO自己寫的小紙條，別想賴給小女生「不要自己寫」、「我懷疑字條是你自己寫的，不要賴給隔壁小女生」、「別自己寫來高興」。