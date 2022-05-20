國民黨不甩前台北市議員羅智強，18日宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引起熱議。最新民調顯示，若羅智強對上民進黨籍衛福部長陳時中、民眾黨籍立委賴香伶，支持度依序為30.4％、27.6％和9.3％；若派出立委魯明哲與陳時中、賴香伶對抗，支持度依序為30.5%、25.5%、10.2%。對於這結果，羅智強表示：「這份民調，真的是個肯定。」

毛嘉慶19日召開記者會公布桃園市長選舉民調，公布自行委託《TVBS》所做民調結果。結果顯示，民進黨可能的桃園市長人選，按民調高低排名為陳時中21.7%、鄭運鵬16.4%、林智堅11.1%、鄭寶清10.3%；而國民黨人選則是羅智強23.3%、魯明哲19.9%、萬美玲15.1%、呂玉玲9.0%。

若羅智強對上陳時中、賴香伶，支持度依序為30.4％、27.6％和9.3％；若是派出魯明哲與陳時中、賴香伶對抗，支持度依序是30.5%、25.5%、10.2%；萬美玲對上陳時中、賴香伶，則支持度依序為28.1％、25.2％、10.9％；呂玉玲對上陳時中、賴香伶，依序是24.1％、24.4％、11.9％，呂的支持度還小輸陳時中。

若把陳時中換成鄭運鵬，羅智強對上鄭運鵬、賴香伶，支持度依序變成34%、20.8%、8.3%；魯明哲對上鄭運鵬、賴香伶，則依序為32.7%、20%、9.9%；萬美玲對上鄭運鵬、賴香伶，依序是28.3%、19.6%、12.2%；呂玉玲對上鄭運鵬、賴香伶，依序是26.1%、18.6%、11.8%。

該民調結果為毛嘉慶自行委託《TVBS》民調中心，以電話訪問與電腦輔助電話調查系統 (CATI)，採用電話號碼後兩碼隨機抽樣過濾合格受訪者，調查時間為5月9日至17日，訪問對象為20歲以上、戶籍設在桃園市的民眾，成功取得1180份樣本，於95%信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

毛嘉慶批評，國民黨若希望找回社會信任，就應將張善政甚至國民黨主席朱立倫都擺入名單，找TVBS等有公信力的媒體進行民調，「讓張選桃園究竟是桃園市的民意，還是朱立倫自己的民意？」

對於這份民調，專欄作家練鴻慶19日在臉書發文表示，羅智強2個月的行走桃園，換來「民調第一」的成績，這也應該是桃園市民給他的肯定了。羅智強則留言表示，「這份民調，真的是個肯定」。