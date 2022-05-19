北韓國家緊急防疫司令部截自18日下午統計，全國新增超過26萬例發熱病例，1人死亡，才一週總計有197.823萬例發熱、63人死亡，衛生部門、製藥廠正加緊生產醫療用品，北韓人民軍也投入運輸流程作業以穩定供貨量。向來不對外求援的北韓，近期傳出國內3架運輸機從中國大陸運回大量的醫藥品。

始終堅持不打疫苗的北韓，大流行2年多以來以官方宣稱的「零確診」樹立優異榜樣。根據《華爾街日報》18日報導，現階段北韓面臨建國以來「最大災難」，無視南韓主動提供疫苗、口罩和快篩的好意，轉而尋求親密盟友中國大陸的支援。

據匿名外交官指出，16日北韓高麗航空派遣3架大型貨機飛往大陸瀋陽市，並於同一天運回醫療物資，據悉大部分都是醫藥品。大陸外交部發言人趙立堅早前表示，北京願意支援北韓防疫合作，不過拒絕討論任何具體內容。北韓領導人金正恩本周才嚴厲斥責官員應對方式怠慢，他表示，「國家在緊急政策上處理不成熟，增加流程複雜度，應該向北京當局成功的抗疫經驗看齊。」

根據《韓聯社》報導指出，北韓官媒《勞動新聞》釋出消息教導人民在家照顧自己的方式，使得坊間流傳許多民俗療法，像是出現咳嗽症狀時建議「吃蜂蜜」緩解，並強調12歲以下孩童不要攝取；若有發燒請服用「止熱退燒藥」；感到呼吸急促時「開窗保持室內通風」。另外，假使經過4週後症狀仍未改善，甚至出現「咳血、暈倒、排尿量異常」等極端反應才需送醫治療。